Madonna Gelar Mini konser Dadakan Demi Hillary Clinton

TEMPO.CO, Jakarta - Madonna muncul sebagai kejutan di Washington Square Park, Senin, 7 November 2016 malam waktu setempat, dan mengajak pemilih untuk "Ekspresikan Dirimu" pada Hari Pemilu. Konser tanpa rencana itu menarik kerumunan besar di tengah temperatur rendah dan pengumuman dadakan.



Beberapa hari silam, Madonna telah menyiratkan akan tampil demi mendukung Hillary Clinton pada malam pemilu, namun dia baru mengungkapkan kapan dan di mana tampil hanya sesaat sebelum menyanyi.

Setelah informasi itu menyebar di media sosial, para penggemar berkumpul di taman dengan Greenwich Village. "Temui aku di Washington Square Park pada 7.30. Ayo dukung Hillary Clinton," tulis penyanyi 58 tahun itu di bawah foto dirinya mengenakan topi merah, putih dan biru bermotif bintik-bintik dengan bintang putih.



Teriakan dan sorakan pecah saat penyanyi itu menari melewati penonton dan naik ke panggung kecil dengan beberapa musisi yang mendampinginya. "Ini seru banget," kata Madonna. Penyanyi "Vogue" itu membawakan lima lagu dalam durasi sekitar 20 menit, dia menyanyikan Express Yourself, Rebel Heart, Like a Prayer dan cover lagu Imagine dari John Lennon.



Dia menutup pertunjukan dengan memuji bakat kandidat presiden dari Partai Demokrat, "Kita harus menjaga Amerika sebagai negara besar seperti sekarang." Madonna adalah pendukung Clinton yang secara resmi mengungkapkan itu pada September.

"Ini tentang menyatukan kita. Tentang mempertahankan kehebatan Amerika. Bukan membuat Amerika jadi hebat," katanya seperti dilansir New York Daily News. *



ANTARA