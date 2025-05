TEMPO.CO, Jakarta - Madonna tetap menakjubkan di usianya yang ke-56. Ini terlihat dalam klip video teranyarnya, Living for Love, dari albumnya yang ke-13, Rebel Heart.



Seperti dalam klip video Take A Bow pada 1994, klip Living for Love mengambil tema adu banteng. Namun kali ini, justru Madonna yang berperan sebagai matador seksi. Sedangkan sejumlah pria yang berperan layaknya Minotaurs, makhluk berbentuk badan manusia dan berkepala banteng dari mitologi Yunani, mengelilingi ratu pop itu.



Mengenakan jaket bolero merah yang dipenuhi manik-manik, superstar Girl Gone Wild ini tampak menari dan melompat dengan lincah. Bahkan Madonna juga tampak melakukan akrobat di klip video teranyarnya itu. Di akhir video itu, dibacakan penggalan dari pemikiran filsuf Jerman, Friedrich Nietzsche, “Laki-laki adalah binatang yang paling kejam. Dalam berbagai tragedi, seperti adu banteng, dia merasa menjadi manusia terhebat di dunia. Bahkan, ketika berada di neraka sendirian, ia pun menyebut neraka itu adalah surganya.”



Video yang disutradarai Julien Choquart dan Camille Hirigoyen alias J.A.C.K. ini menjadi headlines ketika diputar pertama kali di Snapchat pada Kamis, 5 Februari 2015. Video ini juga menjadi perbincangan di mana-mana.



USMAGAZINE.COM | GRACE GANDHI