TEMPO.CO, Jakarta - Tak sia-sia perjuangan dua kelompok mahasiswa dari Universitas Surya, Tangerang, dan Unikom Bandung membuat film animasi pendek selama 48 jam. Sebab, mereka berhasil merebut penghargaan dalam ajang lomba animasi internasional Asiagraph Reallusion Award 2017. Bendera Merah Putih pun berkibar di Hall Universitas Seni Nasional Taiwan pada Jumat, 25 Agustus 2017.



Dua kelompok mahasiswa itu berhasil mengalahkan 19 tim kuat dari berbagai negara di Asia, seperti Jepang, Malaysia, Cina, Thailand, dan tuan rumah Taiwan. Tim Universitas Surya yang terdiri atas Faustine Angeline, Grace Samantha Rottie, dan Ray Paulus Timorason meraih best film dengan judul Sidewalk.



Adapun Tim Unikom, Bandung, meraih outstanding work dengan animasinya yang berjudul Under the Moonlight. Tim Fadlan Production terdiri atas Mohammad Sirojuddin, Dinda Herdiawan, dan Januar Primasti.



Sebelumnya, kedua tim tersebut menjadi pemenang di tingkat nasional dalam Local Round Road to Asiagraph 2017 setelah menyisihkan 18 tim universitas yang ada di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta pada 10 Mei lalu di Tarumanagara Knowledge Centre, Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.



“Dalam lomba tersebut, peserta diwajibkan membuat sebuah video animasi menggunakan software iClone 3D berdurasi maksimal lima menit pada tahap praseleksi,” demikian keterangan yang diterima Tempo.



Pada 2015 lalu, tim Indonesia yang diwakili Universitas Tarumanegara juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Tim itu juga meraih juara pertama lomba film animasi. Tim Indonesia kali ini dipimpin Sonny Adi Purnomo dan Lili Liem.

DIAN YULIASTUTI