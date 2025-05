TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi berkebangsaan Swedia, Maher Zain, kembali menggelar konser di Indonesia. Tak hanya dilaksanakan di Jakarta, konser yang bertajuk “Maher Zain One Indonesian Tour 2016” ini juga akan berlangsung di kota besar lainnya, seperti Balikpapan, Yogyakarta, Palembang, dan Makassar.



CEO Lian Mipro Ucok Nasution mengatakan tiket akan dijual dengan harga yang bervariasi di setiap kota. "Dengan begitu, diharapkan semua kalangan dapat menikmati konser ini," ujar Ucok di sela konferensi pers konser “Maher Zain One Indonesian Tour 2016” di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Agustus 2016.



Berikut ini daftar harga tiket yang ditawarkan.



Jakarta - Hall Basket Senayan, 13 Agustus 2016

Tribune: Rp 350.000

Festival: Rp 250.000

Meet & Greet: Rp 200.000 (termasuk CD eksklusif)



Balikpapan - Dome, BSCC, 15 Agustus 2016

VIP: Rp 1.500.000 (termasuk Meet & Greet dan CD eksklusif)

Gold: Rp 950.000

Silver: Rp 550.000

Festival: Rp 300.000



Yogyakarta - The Alana Hotel & Convention Center, 17 Agustus 2016

Festival A: Rp 275.000

Festival B: Rp 175.000

Meet & Greet: Rp 200.000 (termasuk CD eksklusif)



Palembang - Grand Ballroom Aston Hotel, 19 Agustus 2016

VIP: Rp 1.000.000 (termasuk Meet & Greet dan CD eksklusif)

Gold: Rp 750.000

Silver: Rp 450.000



Makassar - Celebes Convention Center, 21 Agustus 2016

Festival A: Rp 350.000

Festival B: Rp 250.000

Meet & Greet: Rp 200.000 (termasuk CD eksklusif)



Tiket konser “Maher Zain One Indonesian Tour 2016” bisa didapatkan di beberapa merchant, seperti Indomaret, Ibu Dibjo, Raja Karcis, dan Jackloth Online. "Selain itu, kami bekerja sama dengan beberapa yayasan, seperti Yayasan Syeikh Ali Jaber, papa Darul Quran, serta Rumah Zakat," kata Ucok.



Ucok menambahkan, khusus untuk Jakarta, tiket yang terjual sudah mencapai 70 persen, sementara tiket Meet & Greet sudah habis. "Kami harap penjualan tiket tak hanya bagus di Jakarta. Semoga kota-kota lain juga bisa menyusul," tutur Ucok.



DINI TEJA