Main Film Adaptasi, Hamish Daud: Enggak Gampang

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Hamish Daud kembali berakting dalam film terbarunya, Trinity, The Nekad Traveler. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Hamish harus bermain film berdasarkan cerita adaptasi catatan pengalaman seorang penulis wisata, Trinity, yang berjudul The Naked Traveler.

"Bermain di film adaptasi enggak gampang," kata Hamish saat ditemui usai Konferensi Pers Trinity, The Nekad Traveler di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2017.

Menurut Hamish, tantangan yang ia hadapi saat bermain film adaptasi berbeda dengan film dengan cerita original. "Saat kita baca, mungkin ada 30 cara orang mengintrepetasikan bukunya," kata Hamish.



Namun, aktor berusia 36 tahun ini melakukan berbagai cara agar bisa berakting sesuai dengan yang diharapkan. "Sebelum kita syuting. kita teror terus Trinity (penulis buku The Naked Traveler)," kata Hamish sambil tertawa.



Selain berdiskusi dengan Trinity, Hamish juga mengaku melakukan banyak diskusi dengan kru film terutama sang sutradara, Rizal Mantovani. "Pokoknya kita mau sedekat mungkin dengan ceritanya," kata Hamish.



The Nekad Traveler bercerita tentang Trinity yang memiliki hobi traveling. Pengalamannya tersebut ia tulis dalam sebuah blog. Karena banyak orang yang menyukai ceritanya, Trinity pun akhirnya menuliskan ceritanya ke dalam sebuah buku berjudul The Naked Traveler. *



DINI TEJA