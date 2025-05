Main Film Sambil Traveling, Maudy Ayunda: Capeknya Seru!

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Maudy Ayunda baru saja menyelesaikan syuting film terbarunya, The Nekad Traveler. Saat proses syuting film tersebut, Maudy dituntut untuk memiliki stamina yang kuat. Pasalnya, Maudy harus berkeliling 6 kota di Indonesia dan 3 negara. "Ya kita bayangin aja, deh, kalau kita lagi traveling. Pasti kita capek. Tapi capeknya seru!," kata Maudy ketika ditemui di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Senin, 31 Januari 2017.

Maudy menceritakan, selama proses syuting berlangsung pelantun lagu Perahu Kertas ini memang banyak melakukan hal yang melelahkan mulai dari mendaki tebing hingga bermalam di kapal. "Waktunya juga memang cukup padat, jadi stamina memang harus kuat," kata Maudy.

Maudy menjelaskan proses syuting ke 6 kota di Indonesia dan keliling 3 negara dilakukan selama 3 bulan. "Istirahat kita hanya sebentar. Misalnya malam ini ada di Lampung, besoknya kita harus terbang ke Maldives," kata Maudy.

Maudy juga mengaku sempat sakit. "Tapi saat itu proses syuting masih tetap bisa berjalan. And the end of it, aku enjoy aja," kata Maudy. *



DINI TEJA