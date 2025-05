Malam Ini, Efek Rumah Kaca Konser di TIM

TEMPO.CO, Jakarta - Efek Rumah Kaca akan menggelar konser tunggal bertajuk “Sinestesia”, malam ini, Rabu, 13 Januari 2015, di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Sejak pukul 10 pagi, penukaran tiket sudah dimulai untuk mendapat nomor kursi yang diinginkan.



Akun Twitter resmi @efekrumahkaca mencuitkan tata cara penukaran tiket untuk menonton konser yang akan dimulai pada pukul setengah delapan malam ini. "Penukaran tiket mulai pukul 10.00-19.30 WIB di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, jangan terlambat karena konser akan dimulai tepat waktu," demikian cuitan @efekrumahkaca.



Penonton yang sudah membeli tiket diminta hadir dan memperlihatkan KTP atau tanda pengenal lainnya beserta tanda terima atau form reservation saat menukarkan tiket. Untuk diketahui, tiket konser ini sudah terjual habis jauh-jauh hari dan tidak ada fasilitas pembelian tiket di tempat.



Setelah menunjukkan tanda pengenal, tiket akan ditukarkan nomor kursi sesuai dengan jumlah dan kelas tiket yang tertera pada form reservation. Pemilihan nomor dilakukan saat penukaran. "First come, first served," cuit @efekrumahkaca.



Sejak pagi, antrean penonton yang ingin menukarkan tiket terlihat sudah mengular di pelataran Teater Jakarta. Konser malam ini akan diramaikan iringan orkestra, juga berkolaborasi dengan Irwan Ahmett, seniman visual asal Jakarta.



Album Sinestesia diluncurkan akhir 2015 lalu setelah 7 tahun. Dalam situs resmi Efek Rumah Kaca, grup yang terdiri atas Cholil Mahmud (vokal dan bas gitar), Adrian Yunan Faisal (bas dan vokal), dan Akbar Bagus Sudibyo (drum) ini menceritakan pengerjaan album Sinestesia yang berbeda dengan album-album terdulu mereka. "Dua album Efek Rumah Kaca terdulu selalu kami rancang lebih dulu di studio latihan, kemudian dimasak dan diberi bumbu penyedap di studio rekaman," demikian disebutkan dalam situs Efek Rumah Kaca.



Sedangkan album Sinestesia langsung masuk studio rekaman tanpa melalui pematangan konsep di studio latihan. Sebab, masing-masing personel sudah mulai jarang berkumpul karena sudah berkeluarga dan jadwal panggung lumayan merayap.



Ada enam lagu dalam Sinestesia yang judulnya diambil dari warna-warni pelangi: Merah, Biru, Jingga, Hijau, Putih, dan Kuning. Durasinya panjang-panjang. Hijau adalah lagu yang paling pendek dengan durasi 7 menit 46 detik. Lagu paling panjang adalah Jingga dengan durasi 13 menit 29 detik.





MOYANG KASIH