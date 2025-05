Malam Ini, Helloween Kembali Konser di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Grup band pelopor aliran power metal, Helloween, mampir ke Indonesia untuk menggelar konser kelima kalinya. Dipromotori oleh Lian Mipro Music, konser band asal Jerman ini menjadi rangkaian tur dunia yang bertajuk The God-Given Right World Tour 2015.

Menurut akun resmi http://www.helloween.org, grup kelahiran 1984 ini akan manggung di dua tempat di Indonesia. Panggung pertama berlokasi di Basket Hall Senayan, Jakarta, pada 22 Oktober 2015, dan panggung kedua di Stadion Maguwoharjo, Yogyakarta, pada Sabtu 24 Oktober 2015.



Lewat akun Instagram resminya, Helloween baru saja mengunggah foto perjalanan mereka dengan pesawat ke Jakarta. Dalam foto itu, terlihat Michael Weikath, gitaris, di dalam pesawat sedang berpose seperti Superman yang hendak terbang.



“Traveling to #jakarta ! #helloween #indonesia #flightcrew #madness #areyoumetal #asia #metal #heavymetal #michaelweikath,” tulis dalam caption foto tersebut.



Tur ini ditujukan untuk mempromosikan album terbaru berjudul My God-Given Right yang rilis pada 29 Mei 2015 melalui label Nuclear Blast. Album ini sekaligus menandakan album ke-15 band yang kini beranggotakan Andi Deris (vokal), Michael Weikath (gitar), Sascha Gerstner (gitar), Markus Grosskopf (bass), dan Daniel Löble (drum).



Dalam rangkaian tur ini, Indonesia menjadi venue pertama sekaligus satu-satunya negara Asia. Setelah ini, band pelantun lagu Eagle Fly Free itu akan melanjutkan tur ke Eropa dan Amerika.



LUHUR TRI PAMBUDI