TEMPO.CO, Jakarta - Malam ini, Joey Alexander akan menggelar konser besar pertamanya di Jakarta. IcanStudioLive bersama Mahana Live Interact mulanya mengundang Joey dua bulan lalu. Undangan itu langsung disambut oleh Joey dan keluarganya. “Kami sudah lama mengenal ICanStudio,” kata Fara Urbach, ibunda Joey, dalam konferensi pers, Kamis malam lalu.



Meski persiapan konser ini terbilang singkat, konser bertajuk “Joey Alexander Live in Concert” ini merupakan konser jazz pertama yang menghadirkan desain suara berkualitas high definition (HD). Gedung Jakarta International Expo di Kemayoran, yang menjadi lokasi konser, bakal ditata melingkar, “Panggung utama ditempatkan di tengah ruangan sebagai pusat perhatian selama konser berlangsung,” kata Tatit Priemadi dari Mahana Live Interact.



Ada 42 pengeras suara berkualitas super yang bakal didistribusikan merata secara sirkuler. Dengan demikian, penonton diharapkan mendapat pengalaman mendengarkan jazz yang mendalam, baik, dan seimbang dengan detail bunyi yang memunculkan karakter asli setiap instrumen.



Joey merasa antusias atas konser besar pertamanya di Indonesia. “Saya tidak pernah bermimpi bisa tampil di panggung Amerika, dan panggung kota-kota besar lainnya. Sama seperti saya tidak pernah bermimpi bakal tampil dalam konser tunggal di Indonesia,” kata Joey kepada Tempo. Jauh sebelum konser ini, Joey beberapa kali tampil dalam festival jazz di Jakarta, antara lain dalam salah satu sesi Jazz Goes to Campus tiga tahun lalu.



Adapun dalam konser tunggal berdurasi 2 x 45 menit ini Joey akan membawakan sejumlah komposisi. “Sebagian di antaranya adalah lagu-lagu dalam album baru,” kata Joey. Album jazz pertama Joey, My Favorite Things, dirilis pada 2015. Pada pekan pertama perilisannya, album ini berada di urutan ke-174 dalam daftar Billboard untuk album jazz. Sebulan sebelum pergelaran Grammy, album itu sempat berada di puncak Billboard untuk kategori jazz dan traditional jazz.



Album kedua Joey akan dirilis di Amerika Serikat pada September tahun ini. Namun Joey masih belum mau bercerita banyak soal albumnya ini. “Yang jelas, beberapa komposisi album ini akan ditampilkan pertama kali dalam konser ini,” kata Tatit.



Dalam konser ini, Joey akan menggunakan piano Steinway & Sons. Dia juga akan didampingi oleh pemain drum legendaris Jeff “Tain” Watts dan Daniel Chmielinski pada kontrabas. Jeff Watts merupakan pemain drum jazz yang telah tampil mendampingi musikus jazz kelas dunia, seperti Wynton Marsalis, Branford Marsalis, Betty Carter, Michael Brecker, dan Ravi Coltrane.



“Saya ingin tampil bersama Joey karena saya merasa bahwa dia bermain musik dari dalam hati,” kata Watts. “Permainannya sangat alami selama rehearsal dan dia bisa berkomunikasi dengan baik dengan para pemain musik lainnya,” Watts menambahkan. Chmielenski, yang baru menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang musik, mengatakan perkembangan Joey terasa dalam latihan-latihan yang mereka lakukan bersama. “Saya sudah tidak melihat usianya lagi,” ujar Chmielenski.



Tiket konser Joey dijual dari harga Rp 450 ribu hingga Rp 2,5 juta. Promotor konser ini yakin publik Indonesia sangat antusias terhadap konser ini. “Konser Joey Alexander bukan hanya ditujukan untuk para penikmat jazz, tapi juga mereka yang bangga dan mengapresiasi perjuangan Joey,” kata Tatit.



Jadwal konser Joey terbilang padat. Menurut situs resmi Joey, hingga Februari tahun depan dia telah dijadwalkan untuk menggelar konser di berbagai penjuru dunia. Selepas konser di Jakarta, Joey akan langsung terbang ke Singapura untuk menggelar konser pada Selasa malam.



AMANDRA M. MEGARANI