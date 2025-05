TEMPO.CO, Jakarta - Michael Bolton akan menggelar konser di Indonesia malam nanti. Konser Michael Bolton bertajuk "An Evening with Grammy Winner-Michael Bolton" ini akan digelar pada Selasa malam, 2 Juni 2015, di Kasablanka Hall, Jakarta. Dalam konser ini, Michael Bolton akan ditemani penyanyi Anggun C. Sasmi.



Dalam jumpa pers yang diselenggarakan pada Senin, 1 Juni 2015, Michael Bolton mengatakan akan menyanyikan setidaknya 15 lagu. "Konser akan berlangsung selama dua jam, jadi saya akan menyanyikan sedikitnya 15 lagu," kata Michael Bolton.



Ketika ditanya apa harapannya dalam konsernya malam nanti, Michael Bolton menyatakan itu bukanlah urusan penting. Baginya, apa yang ia dapatkan selama di Indonesia adalah yang terpenting.



"Apa yang kuharapkan selama konser berlangsung tak begitu penting bagiku. Yang lebih penting adalah bagaimana orang-orang memperlakukanmu (di setiap negara) dengan baik," katanya.



Meskipun sadar generasi musik sekarang jauh berbeda dengan yang dulu, dia optimistis konsernya malam nanti akan berlangsung meriah. Michael Bolton akan membuat para penonton ikut bernyanyi karena ia akan melantunkan tembang-tembang hitnya pada masanya.



"Aku akan membawakan lagu-lagu hit yang kalian tahu. Aku akan membuat para penonton ikut bernyanyi," kata Michael Bolton. "Aku yakin konser nanti malam akan sangat meriah."



DINI TEJA