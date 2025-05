TEMPO.CO, Jakarta - Grup band asal Yogyakarta, Sheila on 7, akan tampil untuk pertama kalinya dalam Java Jazz Festival malam ini. Koordinator program Java Festival Production menuturkan panitia sengaja memilih satu band non-jazz yang belum pernah tampil di festival jazz tahunan bertaraf internasional itu. “ Kami pilih tahun ini Sheila on 7," kata Eki Puradiredja dari Java Festival Production, Rabu, 4 Maret 2015.



Sebelumnya, Eki menyebutkan band non-jazz yang pernah tampil di Java Jazz Festival, seperti God Bless, Gigi, dan Slank. Hal ini, menurut Eki untuk memperkenalkan jazz kepada masyarakat luas.



Sheila on 7 tak sendiri saat masuk ke panggung Java Jazz. Band berawak Duta (vokal), Eross (gitar), Adam (bas) dan Brian (drum) ini akan ditemani Ron King Horn Section.



"Aransemen dari Sheila on 7. Dengan horn section akan menjadi sesuatu yang unik yang mungkin tidak dapat ditemui di panggung Sheila on 7 lainnya," ujar Eki.



Penampilan kolaborasi Sheila on 7 dengan Ron King Horn Section ini dapat disaksikan pada pukul 00.30-01.45 WIB di panggung A3 Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat.



