Malam Istimewa Bagi Boyce Avenue di Jakarta

Ardhito Pramono membuka konser Boyce Avenue di Jakarta pada Ahad, 27 April 2025. TEMPO/Marvela



Sebanyak 22 lagu dibawakan sekitar 90 menit oleh grup yang tercatat di Guinness Book of World Records sebagai band independen dengan jumlah penonton terbanyak di dunia itu. Boyce Avenue membawakan lagu hits milik Coldplay, The Police, Ed Sheeran, Avicii, hingga Oasis. Semua lagu-lagu itu dikemas dengan gaya khas mereka.



Setlist Lagu Konser Boyce Avenue di Jakarta





1. Hear Me Now

2. A Sky Full of Stars (Coldplay)

3. Every Breath You Take (The Police)

4. Cinderella

5. Torn / Save Tonight

6. Mr. Brightside (The Killers)

7. I'll Be the One

8. A Thousand Years / Say You Won't Let Go

9. Photograph (Ed Sheeran)

10. Be Somebody

11. Bitter Sweet Symphony (The Verve)

12. Fast Car (Tracy Chapman)

13. Imperfect Me

14. Wake Me Up (Avicii)

15. Stand by Me (Ben E. King)

16. On My Way

17. Perfect / Unchained Melody

18. Sex on Fire (Kings of Leon)

19. Anchor



Encore:

20. Wonderwall (Oasis)

21. Fix You (Coldplay)

22. Iris (Goo Goo Dolls)



Pilihan Editor: Boyce Avenue akan Konser di Jakarta 27 April 2025