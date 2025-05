TEMPO.CO, Jakarta - Apa jadinya ketika grup musik Maliq & D’Essential dan The Groove digabungkan dalam satu panggung? Hasilnya adalah panggung pertunjukan bernama D’Essential of Groove, yang rencananya akan diselenggarakan pada 6 September 2016 di Plenary Hall, JCC Senayan, Jakarta Pusat.



"Kebetulan ulang tahun mereka sama-sama jatuh pada 15 Mei, The Groove 19 tahun dan Maliq & D’Essentials memasuki umur 14 tahun. Kami berdiskusi dengan kedua belah pihak dan mereka mau (berkolaborasi)," ujar Dino Hamid, promotor Berlian Entertainment, di sela konferensi pers konser D’Essential of Groove di Kemang, Selasa, 17 Mei 2016.



Konser ini bisa dibilang unik karena menggabungkan dua grup musik menjadi satu. "Siapa pun yang menonton nanti bukan orang yang akan menonton Maliq atau menonton The Groove, melainkan D’Essential of Groove," tuturnya.



Dino berjanji konser penggabungan dua grup musik beraliran jazz, funk, pop, swing, dan soul ini akan disajikan dengan atraktif dan interaktif. "Kami juga akan melibatkan penonton dalam konser ini, tapi itu masih rahasia," katanya.



Konser yang akan diselenggarakan di Plenary Hall, JCC, ini akan berlangsung selama 2,5 jam dengan penampilan total 25 lagu.



Tiket akan dijual dengan harga mulai Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta, yang dibagi menjadi lima kelas, di antaranya Acid Jazz, Funk, Pop, Swing, dan Soul. Tiket dapat dibeli di www.essentialsofgroove.com.



DINI TEJA