Mantan Vokalis Oasis, Liam Gallagher Akan Konser di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Vokalis band legendaris Oasis, Liam Gallagher, akan menggelar konser di Jakarta.



Musisi asal Inggris ini akan menyapa penggemarnya lewat konser di Ecovention Ancol, Jakarta, pada 8 Agustus 2017.



Dalam akun Twitter-nya, promotor konser Nada Promotama mengumumkan kabar tersebut.



"Liam Gallagher, the greatest front man of all time, former singer of Oasis, biggest british rock band is coming to Jakarta on 8th August 2017 for the first time ever," cuit @NadaPromotama.



Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, penanggung jawab konser sedang tidak ada di tempat. Namun, petugas keamananyang menerima telepon menyatakan benar Liam akan menggelar konser di Jakarta.



"Iya ada (konser), tapi saya tidak bisa bicara banyak, takut salah. PIC-nya semua sedang di lapangan," ujar Sopian, petugas tersebut, Kamis, 18/5.



Lewat akun Twitter-nya, Nada Promotama mengumumkan bahwa tiket akan dijual mulai 2 Juni, dan akan tersedia di thepointofsale.co.od dan kiostix.com.



Sayang, promotor yang berbasis di Bandung itu belum membocorkan harga tiket yang ditawarkan.



ANTARA