TEMPO.CO, California - Marilyn Monroe bisa jadi merupakan selebriti dunia yang paling terkenal sepanjang masa. Tidak saja foto Monroe yang mengenakan gaun putih tertiup angin itu menjadi ikon, tapi karena beberapa kali Monroe seolah hidup kembali karena film-film tentang artis Hollywood ini terus dibuat di layar lebar maupun layar kaca.



Sejak kematiannya yang tragis pada 1962, menurut catatan IMDb, kehidupan Monroe telah ditayangkan 192 kali. Proyek film terakhir yang menggambarkan tentang kehidupan Monroe adalah The Secret Life of Marilyn Monroe, mini seri produksi Lifetime.



Mini seri ini diputar perdana pada 30 Mei 2015, empat hari sebelum Ulang Tahun ke-60 The Seven Year Itch, salah satu film Monroe yang paling terkenal.



Dalam The Secret Life of Marilyn Monroe, Kelli Garner, 31 tahun, ketiban sampur untuk memerankan Monroe. Mini seri ini terbagi dalam empat bagian kehidupan sang aktris legendaris ini.



Garner merupakan artis kelahiran Bakersfield, California, 11 April 1984. Garner memulai karirnya pada usia 16 ketika terlibat dalam proyek film sutradara Mike Mills, Architecture of Reassurance (2000), film pembuka dalam Festival Film Sundance.



Sutradara Larry Clark kemudian melihat bakat Garner dalam proyek film drama dokumenter yang kontroversial, Bully (2001). Di film ini Garner memerankan tokoh Heather Swallers, remaja pecandu berat narkoba.



Nama Garner makin melejit setelah bersama Leonardo DiCaprio terlibat dalam proyek film sutradara Martin Scorsese, The Aviator (2004). Setahun kemudian, Garner terlibat lagi dalam proyek film Mike Mills yang menjadi hit di Festival Film Sundance pada 2005, Thumbsucker.



Di waktu-waktu senggangnya, Garner memainkan gitarnya dan menulis lagu.



