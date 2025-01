Maroon 5 Konser di Jakarta 1 Februari 2025: Ketiga Kali Berkunjung ke Indonesia

Maroon 5 digawangi oleh Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton, dan Sam Farrar. Beberapa lagunya yang terkenal adalah Moves Like Jagger, One More Night, Payphone, Sugar, Girls Like You, dan masih banyak lagi. Pada 2023, Maroon 5 merilis single tersendiri Middle Ground, dengan versi remix yang menampilkan artis country Mickey Guyton.