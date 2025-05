Marsha Timothy Harus Penggal Kepala dalam Film Barunya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Marsha Timothy akan berperan sebagai Marlina, perempuan Sumba yang memenggal kepala perampok, dalam film Marlina The Murderer in Four Acts yang diproduksi pertengahan tahun ini.



"Saya belum pernah memainkan karakter seperti Marlina yang punya kekuatan, kerapuhan, dan semangat terus… sangat determined," kata Marsha di IFI Jakarta, Selasa, 26 April 2016.



Marlina The Murderer in Four Acts diangkat dari skenario Garin Nugroho yang disutradarai Mouly Surya, sutradara terbaik Festival Film Indonesia 2008, yang membuat film Fiksi dan What They Don't Talk About When They Talk About Love.



Marsha mengatakan dia telah lama ingin bermain dalam film yang disutradarai Mouly. Harapannya terkabul ketika ditawari peran Marlina setelah beberapa kali berbincang dengan Mouly mengenai karakter tersebut.



"Pas ketemu (Mouly), mungkin sebenarnya saya sedang di-casting diam-diam," ujar istri Vino G. Bastian itu.



Selain faktor sutradara, aktris 37 tahun itu memuji konsep cerita Marlina yang berbeda dibandingkan tawaran-tawaran yang pernah datang untuknya. Sejak tahun lalu, Marsha mulai mempelajari segala sesuatu tentang Sumba, termasuk soal perempuan.



"Rencananya ke sana untuk mempelajari lebih dalam," tutur aktris yang mengaku belum pernah menginjakkan kaki ke Pulau Sumba itu.



Marlina The Murderer in Four Acts akan dibawa ke Festival Film Cannes untuk seleksi event project market L’Atelier Cinefoundation demi mencari mitra koproduksi, penjualan, dan distribusi internasional.



