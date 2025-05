TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan suami istri Vino G. Bastian dan Marsha Timothy tampak semringah saat berjalan di karpet merah Festival Film Indonesia (FFI 2015). Bagaimana tidak, mereka berdua sama-sama masuk nominasi bergengsi dalam perhelatan Piala Citra tahun ini.



Vino adalah satu dari lima nominasi Pemeran Utama Pria Terbaik. Sementara itu, Marsha juga masuk nominasi Pemeran Utama Wanita Terbaik. Lalu, siapa yang menurut mereka akan membawa pulang Piala Citra? "Saya menjagokan diri sendiri dan istri," kata Vino sambil tertawa di Nusantara Hall, ICE BSD City, Senin, 23 November 2015.



Vino dan Marsha masuk nominasi untuk dua film berbeda. Vino yang menjadi pemeran utama dalam film Toba Dreams bersaing dengan Deddy Soetomo (Mencari Hilal), Reza Rahadian (Guru Bangsa: Tjokroaminoto), Reza Rahadian (Kapan Kawin?), dan Rio Dewanto (Love & Faith).



Sedangkan istrinya Marsha menjadi nominasi karena membintangi Nada untuk Asa. Ia bersaing dengan Adinia Wirasti (Kapan Kawin?), Chelsea Islan (Di Balik 98), Dewi Sandra (Air Mata Surga), dan Tara Basro (A Copy of My Mind).



Meski saling menjagokan, pasangan ini tak lantas ngotot harus menang. "Malam ini, yang penting enjoy," ujar Marsha.



FFI 2015 telah melalui penjurian tahap awal dari 268 film yang telah terdaftar. Adapun 268 film itu terdiri atas 17 film animasi, 10 film dokumenter panjang, 53 film dokumenter pendek, 113 film pendek, 17 film televisi, dan 58 film bioskop. Pemenang dari 21 kategori akan diumumkan malam ini. FFI tahun ini mengangkat tema Tribute to Teguh Karya.



Nominasi kategori Film Terbaik FFI 2015 antara lain A Copy of My Mind, Guru Bangsa: Tjokroaminoto, Mencari Hilal, Siti, dan Toba Dreams. Kelima film ini akan memperebutkan Piala Citra sebagai film terbaik di Indonesia tahun ini.



MOYANG KASIH