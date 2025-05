TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa bagian album 25 dari Adele yang baru akan keluar pada 20 November, bocor di dunia maya.



Seorang penggemar berakun Twitter @HausofFrancis mengunggah foto yang diduga CD album tersebut dan mengklaim ia membelinya di toko Target.



"Retweet kalau mau saya bocorkan," kata dia, seperti yang dikutip dari Reuters.



Ia lalu berkicau yang tampaknya dikutip dari label rekaman sang penyanyi, XL Recordings, yang memintanya menghapus "materi yang melanggar" dan mengancam tindakan hukum.



"25 bocor dan bukan saya," kata @HausofFrancis.



Sementara itu, Target Corp dalam pernyataannya menyebutkan, "Ini bukan album Target".



Perwakilan dari label independen XL dan Adele, yang sedang merekam sebuah konser di New York, tidak memberi komentar.



Dalam kasus yang berbeda, cuplikan dua menit dari sebelas lagu di album tersebut dikabarkan beredar singkat di dunia maya melalui toko kaset online.



Tautan ke materi tersebut sudah tidak dapat diakses Rabu, 18 November 2015. Single pertama dari album tersebut, Hello, mencetak penjualan digital tertinggi dan dilihat banyak orang saat diluncurkan bulan lalu.



Single kedua When We Were Young keluar Selasa lalu dan telah ditonton 7 juta kali di platform streaming, Vevo.



Majalah Billboard memperkirakan 25 akan terjual hingga 1,8 juta kopi hanya di Amerika Utara di pekan pertama rilis.



ANTARA