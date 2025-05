Mau Dicium Bon Jovi Malam Ini? Tunggu Lagu Ini Dinyanyikan

TEMPO.CO, Jakarta - Bon Jovi akan tampil di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat malam ini. Saat tampil di panggung, biasanya ada semacam tradisi yang dilakukan Jon Bon Jovi, vokalis, ketika membawakan lagu Bed of Roses. Pentolan band asal New Jersey, Amerika Serikat, itu terkadang akan mengajak seorang wanita ke atas panggung untuk berdansa bersamanya.



Tidak hanya berdansa, setelah berdansa Jon biasanya akan mencium wanita pilihannya itu. Momen yang paling ditunggu kaum hawa ini biasanya dilakukan pada bagian solo gitar dalam lagu yang dimuat di album Keep of Faith (1992) tersebut.



Berdansa dan berciuman bersama penonton konsernya sudah sering dia lakukan. Di antaranya saat Bon Jovi konser di Zurich, Swiss (2000); New Jersey, Amerika Serikat (2001); Montreal, Kanada (2010); dan Austin, Amerika Serikat (2013). Bahkan aksi ciuman dalam konser yang disebutkan itu dapat disaksikan lewat YouTube.



Tapi sekalipun Anda dicium, jangan berharap bisa mengambil hati Jon. Meski terlihat nakal, Jon dikenal sebagai suami yang setia kepada istrinya, Dorothea Hurley yang merupakan instruktur karate.



Hal ini pernah disampaikan langsung oleh Jon saat diwawancarai oleh jurnalis Lina Das dari Daily Mail Online. "Aku memang tidak sempurna, tapi istriku masih membuatku bahagia," ujar pria yang sudah 25 tahun menikah dan dikaruniai empat anak itu.



Tidak ada alasan pasti kenapa Jon sering mencium penonton wanita saat membawakan lagu Bed of Roses. Namun lewat lirik-lirik romantis yang ditulisnya, Jon kerap dianggap pria menyayangi dan menghargai wanita.



Bahkan dalam wawancaranya yang terkenal bersama The Guardian, Jon mengakui bahwa dia seorang feminis. Ketika ditanya apakah Jon seorang feminis, dia menjawab, "Ya. Semua pria tahu... jika dia tidak mengatakan ini, dia berbohong... bahwa mereka menjadi bijaksana karena ibu, istri, dan putri mereka."



LUHUR TRI PAMBUDI