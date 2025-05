TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi yang dikenal lewat lagu Perahu Kertas, Maudy Ayunda, tampil dalam peringatan ulang tahun ke-69 Bank Negara Indonesia yang digelar di Kensington Town Hall, London, Minggu siang, 14 Juni 2015. Acara ini mengambil tema "BNI Spectacoolar Bianglala Indonesia".



Dalam acara yang dibuka Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia Hamzah Thayeb itu, Maudy Ayunda mengatakan selama ini sibuk belajar dan kangen menyanyi di pentas.



"Sudah dua bulan terakhir ini saya sibuk belajar dan rindu untuk tampil di panggung," ujar mahasiswa London School of Economics and Political Science yang telah menamatkan studinya di jurusan politik, filsafat, dan ekonomi di Oxford University, Inggris, ini.



Maudy Ayunda kepada Antara London mengatakan senang sekali bisa berkumpul dengan warga Indonesia yang ada di Inggris. Apalagi dia bisa sekalian menyantap makanan Tanah Air dengan sambal. "It feels just like home (Rasanya seperti di rumah)," ujar penyanyi kelahiran Jakarta, Desember 1994, ini.



Duta Besar Hamzah Thayeb dalam sambutannya mengatakan perayaan HUT BNI, yang berdiri pada 1946, bisa menjadi ajang promosi budaya dan kuliner Indonesia di Inggris.



"Pada saat ini saya ingin menyampaikan penghargaan kepada BNI atas kerja samanya selama ini, yang dari tahun ke tahun terus meningkat dan diharapkan pada masa mendatang dapat terus ditingkatkan," katanya.



