Maurice White, Pendiri Band Earth, Wind and Fire, Tutup Usia

TEMPO.CO, Jakarta - Maurice White meninggal dunia dalam usia 74 tahun di Los Angeles, Kamis, 4 Februari 2016, waktu setempat. Seperti dilaporkan BBC, Maurice meninggal akibat penyakit Parkinson.



Seperti diumumkan salah satu personel, Verdine White melalui Facebook, "Kakakku, pahlawanku dan sahabatku Maurice meninggal dunia dengan tenang tadi malam."



"Di saat dunia kehilangan salah satu musisi hebat lagi yang visioner dan legendaris, keluarga kai meminta agar privasi dihormati karena setelah ini kami akan memulai transisi hidup baru yang sangat sulit. Terima kasih atas doa dan harapan baik kalian.



Maurice didiagnosa dengan penyakit Parkinson pada tahun 1992 namun kondisinya dilaporkan semakin memburuk beberapa bulan belakangan.



Maurice White merupakan pendiri band legendaris Earth, Wind and Fire. Pada tahun 1969, band ini dibentuk di Chicago, Amerika Serikat. Maurice lahir di Memphis, Tenessee pada 19 Desember 1941.



Earth, Wind and Fire terkenal dengan sejumlah hits seperti "September", "After the Love Has Gone" dan "Boogie Wonderland". Secara global, mereka telah menjual lebih dari 90 juta album.



Earth, Wind and Fire dinobatkan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2000. Secara individual, nama Maurice dinobatkan ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2010.

