Megan Fox dan Machine Gun Kelly Sambut Kelahiran Bayi Perempuan

Pilihan Editor: Megan Fox dan Machine Gun Kelly Putus Setelah Umumkan Kehamilan Bulan Lalu

Melalui instagram story, pria dengan nama asli Colson Baker mengungkapkan bahwa Travis Barker, Big Slim, Truck Norris, No Love For The Middle Child, dan Shaan Singh turut membantu menyambut kelahiran putri mereka melalui musik. “Kami membuat musik untuk kelahirannya. Lahir di 432 HZ, sungguh perjalanan yang luar biasa, puji Tuhan,” tulisnya dalam keterangan, dikutip dari Enews. Untuk saat ini nama bayi perempuan tersebut belum diungkapkan.



Megan Fox dan Machine Gun Kelly Membatalkan Pertunangan

Megan Fox dan Machine Gun Kelly membatalkan pertunangan mereka yang telah berlangsung selama dua tahun pada Desember 2024. Hal ini terjadi satu bulan setelah Megan mengumumkan kehamilannya melalui pemotretan dan pesan menyentuh yang merujuk pada kegugurannya sebelumnya. Dalam unggahan tersebut, Megan terlihat berlumuran cairan hitam saat ia menggendong perutnya yang buncit.

"Tidak ada yang benar-benar hilang, selamat datang kembali," tulisnya pada keterangan foto yang diunggah 12 November 2024. Meski ini adalah bayi pertama Fox dengan Kelly, Fox telah memiliki tiga anak yaitu Noah, Bodhi, dan Journey dengan mantan suaminya, Brian Austin Green. Sedangkan Kelly memiliki seorang putri bernama Casie, dengan mantan istrinya, Emma Cannon.

Fox dan Kelly bertemu di lokasi syuting film Midnight in the Switchglass pada Juli 2020. Pasangan ini tampil pertama kali di karpet merah American Music Awards pada November 2020 di bulan yang sama ketika aktris tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap mantan suaminya. Mereka juga menghadiri iHeartRadio Music Awards di Los Angeles Mei 2021.

Keduanya mengumumkan pertunangan melalui instagram pada 12 Januari 2022. Tapi pada Maret 2024 Fox mengonfirmasi bahwa dia dan Kelly membatalkan pertunangan mereka. "Apa yang saya pelajari adalah hubungan ini bukan untuk konsumsi publik," katanya dalam podcast Call Her Daddy . "Jadi, untuk saat ini, saya tidak punya komentar tentang status hubungan ini," ia menambahkan.



Megan Fox Sempat Alami Keguguran

Aktris berusia 38 tahun ini tengah menjalani perannya sebagai ibu, namun jalan untuk menyambut kelahiran buah hatinya tidaklah mudah. Pada 2023 ia bercerita mengalami keguguran saat mengandung bayinya dan Kelly. "Saya belum pernah mengalami hal seperti itu dalam hidup saya," ungkapnya di Good Morning America. Dia kemudian mengatakan, memiliki tiga anak sebelumnya membuat situasi sangat sulit bagi mereka berdua. Hal ini menyebabkan mereka menjalani perjalanan yang sangat penuh tantangan, baik bersama maupun terpisah, sambil berusaha memahami apa arti dari semua itu dan mengapa hal tersebut terjadi.

Namun, Fox dan Kelly tampaknya berkomitmen untuk menjadi orang tua terbaik bagi anak mereka. Keduanya pernah bersama selama empat tahun sebelum akhirnya berpisah. Pada 2015 Kelly mengakui bahwa hubungannya dengan orang tuanya sendiri sedang tegang saat itu, ia ingin mengakhiri siklus tersebut ketika tiba saatnya untuk memperluas keluarganya sendiri. "Seberapa pun orang-orang mengatakan saya menyebalkan, saya berdoa agar bisa memiliki hubungan yang tidak saya miliki dengan orang tua saya dengan anak saya," ungkapnya pada seri YouTube "Life Lessons".

ENEWS| HOLLYWOOD REPORTER| SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

Pilihan Editor: Brian Austin Green Kritik MGK Usai Putus dari Megan Fox Saat Mengandung Anaknya