Melinsadre, Kunci dari Game of Thrones Season 8

TEMPO.CO, Los Angeles - Banyak yang mempertanyakan bagaimana akhir dari serial paling popular sekarang ini Game of Thrones season 7. Menjelang musik terakhir, adegan percakapan antara si penyihir Melisandre dan Varys yang cerdik menjadi clue.



Baca: Beda Game of Thrones Episode 7 Season 7 dengan Sebelumnya



Saat itu keduanya sedang melakukan percakapan bahwa Melisandre akan pergi ke kota Volantis. Sebelum pergi dia mengucapkan kalimat ini, " "Saya akan kembali, dear Spider untuk yang terakhir kalinya. Saya harus mati di negara asing ini, sama seperti Anda. "



Melisandre memiliki peran penting dalam serial tersebut, namun selama ini belum dijelaskan secara lengkap. Volantis adalah rumah bagi salah satu Kuil Merah terbesar di agama R'hllor, dan juga berada di tempat Kinvara-the Red Priestess yang dilihat dalam season 6.



Saat itu, Kinvara bertemu dengan Tyrion dan mengatakan kepadanya dia percaya bahwa Daenery adalah Putri yang Dijanjikan. Dia juga setuju untuk meyakinkan bangsanya agar mengikuti Daenery, yang disinyalir sebagai kunci dari segala peristiwa.



Mereka berdua akan berkumpul di Volantis, sekaligus menjadi penyebab Daenery yang menganggap Melisandre dan Kinvara akan bergabung.



Volantis dijaga oleh tentara besar yang disebut Tangan Api, yang dilihat Tyrion dalam A Dance With Dragons. Dalam episode terakhir akan diketahui siapa putri yang dijanjikan.Apakah Melinsandre akan membunuh raja? Itu beberapa pertanyaan yang bikin penasarann untuk menanti season 8.



ESQUIRE | ALIA