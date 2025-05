Memukau, Gitaris Cilik Ayu Gusfanz Disejajarkan dengan Herman Li

TEMPO.CO, Jakarta - Kemampuan memetik gitar Ayu Gusfanz, anak perempuan asal Bali, menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter dan YouTube. Video yang baru diunggah pada 28 Juni lalu itu kini telah diputar sebanyak 41,2 ribu kali, Jumat, 14 Agustus 2015.



Komentar kagum membanjir dari berbagai penjuru begitu video permainan gitar bocah 10 tahun yang membawakan lagu Dragon Force berjudul Fire and Flame itu diunggah di media sosial. "Herman Li lewat," ujar akun Hilman Satya di laman klip video "Dragon Force-Through the Fire and Flames cover - Ayu Gusfanz 10 Years Old from Indonesia". Herman Li adalah satu di antara dua gitaris band Dragon Force.



Dalam video berdurasi 7,5 menit itu, Ayu tampak begitu piawai memainkan gitar mengiringi lagu milik kelompok musik metal tersebut. Sutradara kondang Joko Anwar juga kepincut oleh permainan gitar Ayu. "Ayu Gusfanz, WOW!!!," demikian cuitan Joko di akun Twitter pribadinya, @jokoanwar.



Pujian juga datang dari luar negeri. Salah satunya seorang netizen asal Spanyol bernama David Escamali. "Kamu sangat berbakat. Salam dari Spanyol," cuit David dalam bahasa Spanyol.



ANDI RUSLI