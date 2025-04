Menang Oscar, Cassey Affleck: Aku Mengagumi Denzel

TEMPO.CO, Los Angeles – Aktor Casey Affleck berhasil memenangi Piala Oscar 2017 sebagai pemeran pria terbaik. Penghargaan ini ia dapatkan berkat akting ciamiknya dalam film Manchester by The Sea. “Aku sangat bangga bisa menjadi bagian dari film ini,” ujar Casey saat menerima penghargaan, Senin WIB, 27 Februari 2017.



Dalam pidatonya tersebut, adik kandung Ben Affleck ini mengatakan dia bersaing dengan Denzel Washington. “Aku selalu mengagumi Denzel,” kata Casey. Denzel, yang duduk di kursi VIP, pun tersenyum mendengar sanjungan Casey.



Selain mengalahkan Denzel Washington dalam film Fences, Casey Affleck berhasil mengalahkan tiga aktor lainnya: Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), dan Viggo Mortensen (Captain Fantastic).



Sebelumnya, Manchester by The Sea juga memenangi satu piala Oscar. Kenneth Lonergan, penulis cerita Manchester by The Sea meraih Original Screenplay. *



DINI TEJA