Menang PCA 2017, Johnny Depp Senang Masih Didukung Fans

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Johnny Depp menerima penghargaan sebagai Ikon Film Terfavorit dalam ajang penghargaan People's Choice Awards (PCA) 2017. Pada pidato kemenangnnya tersebut, ia juga sempat berterima kasih karena publik memberikannya semangat atas percerainnya dengan aktris Amber Heard. "Untuk kalian, orang-orang yang telah menjalani hidup dari yang baik dan yang buruk. Terima kasih telah berdiri untukku dan mempercayaiku," ujar Depp saat menerima penghargaan dikutip dari Guardian.com.

Baca juga: Daftar Pemenang Penghargaan Peoples Choice Award 2017

Ia mengaku senang karena telah diundang ke acara tahunan ini. "Kalian tak bisa bayangkan betapa aku sangat menghargainya," kata pria kelahiran Owensboro, Kentucky, AS, 9 Juni 1963 ini.

"Kebaikan kalian serta semua harapan kalian terhadap keluargaku dan diriku sendiri sangat kuhargai. Dengan begitu, berada di sini saat ini begitu spesial bagiku terutama untuk berkata terima kasih," kata Depp.



Jumal lalu segala detil mengenai perceraian keduanya diungkapkan. Mulai dari hak asuh terhadap anjing-anjing yang jatuh pada Amber.



Seiring dengan masalah perceraian yang sedang ia hadapi, karir Depp akhir-akhir ini pun tak semulus seperti biasanya. Berbagai film terbarunya seperi Mortdecai, Yoga Horses dan Alice Through the Looking Glass tidak begitu mendapat sambutan yang baik.



Sementara itu, film bergenre kriminal, London Fields masih belum bisa beredar meskipun sudah rampung diproduksi. Namun, ia berhasil berperan sebagai Donal Trump dalam Die's The Art of the Deal: The Movie. *



DINI TEJA