Mengejek Diktator, The Interview Bukan Satu-satunya

TEMPO.CO, Jakarta - Film yang memparodikan pemimpin diktator sebagai kisah satir tak hanya dilakukan oleh The Interview, yang memparodikan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Upaya parodi serupa sudah dilakukan sejak zaman Perang Dunia II sebagai kritik terhadap perang dan paham totalitarian. Berikut ini beberapa film yang memparodikan pemimpin diktator: (Baca: The Interview Jadi Simbol Perlawanan Amerika)



- The Great Dictator (1940)

The Great Dictator adalah film karya komedian Charlie Chaplin yang memparodikan pemimpin Nazi, Adolf Hitler. Charlie meniru Hitler dari gaya berpakaian, berbicara, dan bahasa tubuh, terlepas dari kumis yang sudah mirip. Adapun film yang mengkritik paham antisemit Nazi ini menceritakan upaya penggulingan pemimpin diktator oleh rakyat.



- The Dictator (2012)

The Dictator adalah film yang diperankan Sacha Baron Cohen yang terkenal lewat perannya dalam Borat dan Bruno. The Dictator mengkritik pemimpin-pemimpin Timur Tengah yang kejam dalam memimpin, seperti Sadam Hussein dan Muamar Gadaffi. Adapun film ini bercerita tentang apa yang terjadi apabila seorang diktator kehilangan kekuasaannya dan dipaksa tinggal di negara demokratis dan liberal seperti Amerika.



- Team America: World Police (2004)

Apabila The Interview memparodikan Kim Jong-un, Team America: World Police memparodikan ayahnya, yaitu Kim Jong-il. Film animasi ini menceritakan pencegahan upaya terorisme global oleh Kim Jong-il.



- Hot Shots Part Deux (1993)

Apabila The Interview memparodikan Kim Jong-il, Hot Shots memparodikan mantan pemimpin Irak, Saddam Hussein. Adapun film yang juga memparodikan kisah John Rambo ini menceritakan upaya penyelamatan sejumlah tentara khusus Amerika yang disandera oleh Saddam Hussein di kediamannya.



ISTMAN M.P.