Mengenal Pemeran Utama Drama Cina The White Olive Tree

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Cina The White Olive Tree dibintangi oleh Chen Zheyuan dan Liang Jie. Drama ini telah tayang di platform iQIYI sejak 1 Februari 2025. The White Olive Tree disutradarai oleh Huang Chun. Dikutip dari situs web iQiyi, The White Olive Tree drama Cina bergenre romantis yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Jiu Yuexi. Drama Cina ini mengikuti kisah reporter bernama Song Ran dan insinyur bahan peledak Li Zan.

Chen Zheyuan

Chen Zheyuan lahir pada 29 Oktober 1996. Dikutip dari Soompi, sejak awal kemunculannya sebagai aktor, Chen Zheyuan langsung memikat para penggemarnya. Ia memulai debutnya dalam drama pertamanya All About Secrets pada 2017 sebagai remaja populer tetapi bermasalah. Setelah All About Secrets, ia membintangi drama komedi romantis perjalanan waktu Hello Dear Ancestors dan romansa sejarah The Legend of Zu 2 (sekuel dan prekuel dari The Legend of Zu).

Pada 2018 menjadi tahun yang berarti bagi Chen Zheyuan karena ia menyelesaikan syuting untuk pembuatan ulang drama Handsome Siblings. Ia memerankan saudara kandung yang nakal Xiao Yu Er dari novel klasik tahun 1966 karya Gu Long.

Ia membintangi drama sejarah Renascence berdasarkan novel tentang kelahiran kembali dan balas dendam. Nama Zheyuan melejit setelah membintangi drama berjudul Hidden Love yang tayang di Netflix pada 2023. Ia berakting bersama Zhao Lu Si.

Sebelum berakting, Chen Zheyuan sempat menjadi anggota boy band Cina Mr. Bio yang dibentuk melalui acara realitas survival IQiYi King of Pop. Grup ini memulai debut mereka pada 2015 dengan satu-satunya single digital mereka berjudul Jackpot.

Liang Jie

Liang Jie lahir 16 Juni 1994. Pada 2014, dia membintangi drama kampus muda, Go! Goal! Fighting! dan sejak saat itu membuatnya total terjun ke dunia akting. Setelah itu, ia juga membintangi drama antiperang My Name is Liu Chuan Shuo.