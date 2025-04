Mengenal Ryokuoushoku Shakai Band Pop Jepang yang akan Konser di Jakarta

BAND pop Jepang Ryokuoushoku Shakai akan melakukan tur Asia bertajuk 'Ryokuoushoku Shakai Asia Tour 2025'. Kabar tersebut diumumkan melalui akun Instagram mereka ryokushaka_official. Indonesia menjadi salah satu yang masuk dalam perjalanan mereka.

Konser Ryokuoushoku Shakai di Jakarta akan diadakan pada 6 November 2025. "Tur Asia pertama Ryokuoushoku Shakai [Ryokuoushoku Shakai Asia Tour 2025 telah diumumkan. Sampai jumpa dalam 12 pertunjukan di 10 kota mulai September 2025," keterangan tertulis unggahan Ryokuoushoku Shakai.

Tentang Ryokuoushoku Shakai

Ryokuoushoku Shakai grup musik Jepang beranggota empat orang naungan label rekaman Epic Records Japan. Sebelumnya, Ryokuoushoku berada di bawah label rekaman Here, Play Pop!. Grup musik ini dibentuk oleh empat orang yang tiga di antaranya teman sekelas di sekolah. Pada 2012 mereka memulai aktivitas bermusik. Pada 2013, mereka meraih juara kedua selama Festival Ongaku 10dai School of Lock x Sony Music Senkou Riot, dikutip dari situs web My Anime List.