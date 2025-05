TEMPO.CO, Jakarta - Film The Hunger Games: Mockingjay Part 2 disebut-sebut akan menjadi salah satu film terbesar tahun ini, sama seperti film sebelumnya. Perjalanan Katniss Everdeen, gadis lugu yang menjadi simbol revolusi dalam Hunger Games, akan segera berakhir.



Dilansir dari Female First, Sabtu, 4 Juli 2015, Entertainment Weekly merilis foto cuplikan film yang dibintangi Jennifer Lawrence dan Elizabeth Banks ini. Sekuel terakhir bertajuk Mockingjay Part 2 menjanjikan aksi lebih hebat lagi.



Berita Kasus Angeline:

Tragedi Angeline: Margriet Acungkan Parang ke Penghuni Kos

PEMBUNUHAN ANGELINE, Saksi Callista Diperiksa Lagi



Katnis Everdeen merupakan salah satu tokoh yang membawa aktris kondang Jennifer Lawrence semakin dikenal di seantero dunia. Dengan demikian, sangat-sangat akan menyedihkan ketika melihat Lawrence meninggalkan peran dalam film ini.



Mockingjay Part 2 lebih berfokus menyorot Natalie Dormer dan Julianne Moore, yang masing-masing berperan sebagai Cressida dan Presiden Alama Coin. Dalam film ini, Anda juga akan menemukan sosok baru, yakni Commander Lyme. Tokoh ini dilakoni oleh pemeran Brienne of Tarth dalam serial Game Thornes, Gwendoline Christie.



Berbagai perangkap dan aneka musuh harus Katniss hadapi, lebih sulit daripada semua tantangan yang ada di arena Hunger Games. Banyak kejadian mengejutkan yang muncul dalam sekuel terakhir Hunger Games ini. The Hunger Games: Mockingjay Part 2 rilis pada 20 November 2015.



DINI TEJA | FEMALE FIRST



Berita Menarik

Inilah Kisah Bocah yang Diduga Dianiaya, Digergaji Ibunya

Mulai Agustus, WNI ke Luar Negeri Wajib Daftar Online

Bangga Siksa Kucing, Karyawan Bank di Sidoarjo Dibuatkan Petisi