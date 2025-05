Mengungkap Teka-Teki Sang Akuntan

TEMPO.CO, Jakarta - Anak laki-laki itu tiba-tiba saja mengamuk. Ia diserang rasa panik karena kehilangan satu potong puzzle terakhirnya. Kedua orang tuanya bingung, begitu pula kakak laki-lakinya. Sementara adik perempuannya yang mengidap autisme tetap asyik dengan dunianya.



Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Namun adik perempuannya itu menemukan potongan puzzle tersebut dan memberikannya kepada anak laki-laki tersebut. Amukannya tiba-tiba mereda dan ia pun menyelesaikan puzzle-nya. Semua terdiam.



"Dapatkah dia (anak laki-laki itu) hidup dengan normal?" ujar sang ayah kepada seorang psikiater anak. Psikiater itu malah balik bertanya," Apa itu normal?." Menurut sang psikiater, anak laki-laki itu tidak memiliki kekurangan. "Dia hanya 'berbeda'," jawabnya.



Meski mengidap autisme, Chris 'Christian' Wolff (Ben Affleck) berhasil lulus sebagai sarjana matematika. Kemampuannya mengingat banyak hal termasuk angka membuatnya menjadi seorang akuntan. Namun, ia bukanlah sembarang akuntan. Ia melihat banyak hal yang ganjil, termasuk dugaan penggelapan uang di perusahannya.



Disutradarai Gavin O'Connor, film berjudul The Accountant mencoba menampilkan cerita

yang unik dan orsinil. Chris Wolff, dijadikan tokoh sentral sebagai 'pahlawan'. "Film ini menampilkan sosok hero yang berbeda dari biasanya," ujar Gavin O'Connor, sutradara The Accountant.



O'Connor bahkan memuji Affleck yang berhasil memerankan tokoh Chris Wolff. Bukan hanya karena ia berhasil mendalami akting sebagai jenius yang mengidap autisme tapi juga karena kelihaiannya bertarung tanpa bantuan pemeran pengganti.



Ben Affleck memang sudah beberapa kali terlibat dalam film laga. Namun baginya, pencak silat, jenis bela diri yang dipakai di film ini cukup rumit. "Aku harus berlatih hingga berbulan-bulan," katnya. Selain itu, kombinasi antara bela diri dengan matematika juga menjadi tantangan tersendiri.



Beruntung, lawan mainnya, Anna Kendrick yang berperan sebagai Dana Cummings sangat membantunya. "Kami membangun chemistry dengan baik. Dia aktris yang sangat berbakat, sangat menyenangkan, dan pintar," kata Affleckmemuji.



Kesan kaku, gelap, serius dan misterius yang ditonjolkan seketika hilang ketika keduanya bertemu dalam satu scene. Tak jarang, penonton dibuat tertawa karena tingkah keduanya. Dana dan Chris memiliki karakter yang bertolak belakang namun saling mendukung satu sama lainnya.



The Accountant menggabungkan genre crime, thriller, drama dan sedikit komedi didalamnya sehingga penonton pun tak dibuat bosan olehnya. Sang sutradara juga dengan apik menampilkan beberapa adegann kilas balik untuk mengungkap latar belakang sang akuntan. Adegan-adegan tersebut sekaligus membantu menjawab penonton ikut menerka apa yang sedang terjadi.



Tak hanya penonton, Anna Kendrick pun sempat dibuat bingung dengan teka-teki yang ada dalam The Accountant. "Saat aku membaca skeneraionya, ada banyak sekali teka-teki. Maka dari itu aku harus membacanya 2 kali untuk bisa mengikuti rentetan misteri," ujar dia.



Judul Film : The Accountant

Pemain: Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. Simmons, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, John Lithgow

Sutradara: Gavin O'Connor

Produser: Lynette Howell Taylor dan Mark Williams

Penulis Skenario: Bill Dubuque

Durasi: 128 menit

Rilis: 14 Oktober 2016



DINI TEJA