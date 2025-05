TEMPO.CO, Probolinggo - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Probolinggo Digdoyo Djamaluddin mengatakan hotel di kawasan Bromo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, sudah habis dipesan untuk hari-H pertunjukan Jazz Gunung 2016, Agustus 2016.



Agenda tahunan pertunjukan musik jazz yang digelar di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo, Desa Wonotoro, itu bakal digelar pada Jumat dan Sabtu, 19-20 Agustus 2016.



Pria yang biasa disapa Yoyo itu berujar, ada 14 hotel di kawasan Bromo di Kecamatan Sukapura dengan total kamar 428. "Itu sudah habis dipesan untuk hari-H pertunjukan," ucap Yoyo kepada Tempo, Jumat, 6 Mei 2016.



Yoyo menuturkan sebagian besar pemesan kamar itu adalah para penonton pertunjukan musik jazz. "Jumlah penontonnya lebih dari seribu orang per hari," kata Yoyo.



Karena itu, wajar jika hotel di kawasan Bromo tidak mampu menampung semua penonton. "Tapi ada homestay-homestay yang sudah siap untuk menampung penonton," ucap Yoyo.



Pengelola hotel di kawasan Bromo juga memiliki jaringan homestay. Jadi, ketika kamar hotel penuh, para tamu akan diarahkan menginap di homestay.



Yoyo, yang setiap tahunnya terlibat dalam kepanitiaan Jazz Gunung, menuturkan terkadang tamu sampai harus menginap di hotel di Kota Probolinggo. "Ada tamu yang biasanya beli sistem paket, yakni paket tiket pertunjukan sekaligus akomodasi penginapan," ujarnya.



Yoyo mengatakan Jazz Gunung merupakan agenda tahunan yang juga sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Bromo.



Pada 2016 adalah tahun kedelapan pertunjukan Jazz Gunung, yang pertama kali digelar pada 2009. Tema Jazz Gunung 2016 adalah “Pesta Merdeka di Puncak Jazz Raya”.



Jazz Gunung digagas tiga orang, yakni bankir Sigit Pramono, seniman Butet Kertaredjasa, dan musikus Djaduk Ferianto. Setiap tahun, Jazz Gunung menampilkan musikus jazz yang berbeda.



Pada Jazz Gunung 2016, ada beberapa artis, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan tampil. Di antaranya Ermy Kullit, Shaggydog, The Groove, Ring of Fire feat Bonita and Ricad Hutapea, SambaSunda, Dwiki Dharmawan Jazz Connection, Nial Djuliarso Trio feat Arief Setiadi, serta Ian Scionti Trio (Spanyol).



DAVID PRIYASIDHARTA