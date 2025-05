TEMPO.CO , Jakarta:- Istri almarhum Ustad Jefri Al-Buchori, Pipik Dian Irawati, memiliki resep masakan andalan pada Ramadan tahun ini. Pipik memasak fish and chips bagi keempat anaknya.



"Saya lagi sering dipuji sama anak-anak akibat makanan itu," ujar Pipik di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Juni 2015.



Pipik menuturkan, ide membuat fish and chips terlintas saat ia sedang berencana memasak menu baru. Pipik tak ingin anak-anaknya bosan dengan masakan rumahan.



Selain itu, bahan untuk membuat kudapan khas Negeri Ratu Elizabeth itu mudah didapat. Perempuan yang kini mengisi waktu luangnya dengan berdakwah itu tak menduga masakannya disukai anggota keluarga.



Setelah percobaan pertama, sekarang empat orang anak Pipik selalu meminta dibuatkan menu berupa paduan kentang goreng dan ikan yang dibalut tepung roti tersebut. "Anak-anak saya minta fish and chips setiap hari, terlebih karena mereka tak terlalu suka makan nasi," ujar dia.



Ihwal rutinitas di bulan Ramadan, Pipik dan anggota keluarganya menghentikan aktivitas mulai sore hari. Mereka akan membaca Al-Quran bersama dan salat tarawih pada malam hari. "Saya menikmati kegiatan tadarus bersama anak-anak," kata Pipik.



LINDA HAIRANI