Menu Buka Puasa Favorit Virzha, Si Rocker Anak Mami

TEMPO.CO, Jakarta - Setahun usai mengikuti ajang pencarian bakat Indonesia Idol, Virzha semakin dikenal sebagai penyanyi rock Tanah Air. Tapi rocker yang satu ini ternyata tidak sesangar badan besarnya dan rambut gondrongnya.



Penyanyi bernama asli Di Muhammad Devirzha mengaku rindu dengan keluarganya di Medan. Tapi hampir mustahil Virzha pulang kampung lantaran jadwalnya yang padat di bulan Ramadan kali ini.



"Bedanya dengan tahun lalu, puasa tahun ini di Jakarta dan liburnya sedikit karena acaranya padat," ujar Virzha saat dijumpai di bilangan Jalan Palmerah, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2015.



Tanpa orang tua, terutama ibunda, Virzha harus terbiasa mandiri di Jakarta. Pelantun lagu Aku Lelakimu ini mengaku belum cukup lelaki untuk jauh dari keluarga. Menurut Virzha, berpuasa sendiri tanpa keluarga karena akan beda rasanya.



"Tidur di kamar sendiri beda dengan di sini. Kalau di rumah, tidurnya dibangunin mama untuk sahur," ungkap penyanyi yang menggemari The Beatles dan Led Zeppelin ini.



Salah besar jika mengidentikan rocker sebagai pecandu minuman keras. Buktinya, rocker yang satu ini beda. Di bulan Ramadan, Virzha mengaku dia adalah pecandu es timun. "Kalau buka puasa, biasanya mama buatin es timun. Nggak ada yang ngalahin es timun buatan rumah. Itu yang aku kangenin," ungkap pria 25 tahun yang juga doyan melahap teri sambal sebagai menu sahur favoritnya.



Selain keluarga, Virzha juga mengaku rindu dengan teman-temannya di Medan. Di bulan Ramadan, Virzha sering menghabiskan waktu berpuasa dan sahur on the road bersama teman-temannya.



"Aku rindu ngumpul sama mereka. Dulu waktu bulan puasa, kami selalu bareng-bareng, buka bareng, tarawih bareng, sahur bareng. Kami main PS (Play Station) sampai sahur, terus besoknya tidur seharian," ujar Virzha sambil tertawa geli.



LUHUR PAMBUDI