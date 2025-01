Menyelami Dunia Imaterial Klavdij Sluban

Peraih Niepece Award 2000 dan Leica Award 2004 itu kini salah satu fotografer kontemporer ternama khususnya fotografi dokumenter dan jalanan. Karyanya menjadi koleksi antara lain, National Fund of Contemporary Art National Library of France, European House of Photography Paris, Metropolitan Museum of Photography Tokyo, Museum of Photography Portugal, Museum of Modern Art Slovenia, juga Fine Arts Museum of Canton, China.