TEMPO.CO, Denpasar- Bali akan menyuguhkan acara musik bergengsi, Ubud Village Jazz Festival (UVJF) pada 11-12 Agustus di Agung Rai Museum of Art (ARMA). Direktur UVJF Anom Wijaya Darsana menilai kunjungan setiap tahun untuk acara ini merata antara masyarakat lokal dan mancanegara.



"Musik jazz bukan harus mahal yang bisa dinikmati orang kaya. Mari kembangkan musik jazz menjadi sebuah idealisme," katanya saat jumpa media di Warung Kubu Kopi, Denpasar, Kamis, 3 Agustus 2017.



Menurut Anom, UVJF bisa menjadi ajang menumbuhkan minat bagi anak-anak muda untuk gemar musik jazz. "Jazz bukan musik yang dinikmati oleh orang tua saja. Bagi saya musik jazz di era sekarang banyak dinikmati orang biasa," tuturnya.



Pada 2017, UVJF mengambil tema Beautiful Music or Beautiful Minds. Musik jazz akan disuguhkan bervariasi unsur. Ada arus utama, modern, tradisional, dan latin. Festival musik yang dimulai sejak tahun 2013 itu memiliki variasi berbeda.



Koordinator Divisi Artis Yuri Mahatma menjelaskan bahwa menikmati jazz bukan hanya sebagai sebuah musik saja. Menurut dia penikmat bisa menghayati jazz sebagai sebuah cerita.



"Ada filosofi, jazz adalah perjuangan pembebasan, toleransi, punya riwayat yang sudah lebih 1 abad memperjuangkan kesamaan hak," tuturnya. Yuri menambahkan bila jazz sebagai cerita memberi daya tarik, maka musik berguna untuk lebih memahami.



Suasana untuk menikmati musik jazz merupakan kesatuan penghayatan. UVJF tetap mengusung konsep pedesaan sebagai tata panggung. "Material yang digunakan tetap natural dan tradisional. Ada bambu, alang-alang, dan tikar," kata desainer arsitektur UVJF Putu 'Klick' Swantara. Nuansa keceriaan akan lebih mewarnai konsep ini.





Musikus muda kaliber internasional Gerald Clayton juga akan menghibur pengunjung UVJF. Clayton akan pentas bersama pemain bass Joe Sanders dan Gregory Hutchinson sebagai penabuh drum.



Clayton pernah memenangkan posisi kedua di ajang kompetisi piano jazz Thelonoius Monk Institute 2006. Ia telah empat kali dinominasikan sebagai peraih GRAMMY Award 2010 untuk Best Improvised Jazz Solo atas karya aransemen Cole Porter, All of You.



Adapun Battle Circle, komposisinya bersama The Clayton Brothers dinominasikan untuk Best Jazz Instrumental Composition pada 2011. Pada 2012 dan 2013, ia mendapat nominasi dalam kategori Best Jazz Instrumental Album for Bond: The Paris Sessions dan Life Forum.



Musikus internasional Steve Barry Quartet dari Australia juga hadir menambah kemeriahan. Steve Barry adalah pemenang Bell Award 2013 untuk Young Artist Jazz Australia of The Year dan runner up di National Award Jazz 2013.



Adapun dari Prancis akan tampil Samy Thiebault Trio, sebuah grup jazz yang mengusung konsep jazz modern. Dari Jerman ada 22 musikus, Glen Buschmann Jazz Academy akan membawakan lagu jazz standar dengan aransemen yang baru. Sedangkan dari Austria akan Marc Vogel dan Lukas Schiemer akan menggabungkan jazz modern dengan gaya musik groove populer.



Musikus tanah air yang akan mewarnai festival ini adalah pemain trombone legendaris Indonesia, Benny Likumahuwa. Ia tampil bersama putranya pemain bass, Barry Likumahuwa. Musikus tuan rumah dari Bali, yakni gitaris I Wayan Balawan bersama grup Batuan Ethnic Fusion.



Bagi pengunjung yang ingin menikmati UVJF harga tiket sejumlah Rp. 440 ribu perhari. Sedangkan harga tiket dua hari sejumlah Rp. 660 ribu. "Tahun ini kami berharap 3.500 orang pengunjung bisa hadir," kata panitia UVJF Astrid Sulaiman.



BRAM SETIAWAN