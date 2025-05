Metalica dan John Legend Akan Tampil di Grammy Award 2017

TEMPO.CO, Jakarta -Penyanyi papan atas John Legend dan band metal legendaris Metallica termasuk di antara artis yang akan tampil pada malam penghargaan Grammy Award 2017.



Penyelenggara Grammy, The Recording Academy, mengumumkan pada Rabu, 18 Janurai 2017 bahwa ajang penghargaan bergengsi untuk insan musik dunia itu akan berlangsung di Los Angeles pada 12 Februari.



Beyonce mendapat nominasi terbanyak di ajang itu. Sementara John Legend, yang terkenal dengan lagu balada "All of Me", merupakan salah satu favorit pemenang Grammy. Penyanyi 38 tahun itu sudah memenangkan 10 penghargaan dan selalu tampil sejak 2014.



Metallica, salah satu grup heavy metal paling berpengaruh, pada November 2016 merilis album pertama dalam delapan tahun, yang seperti album terkini Legend telat untuk bisa masuk ke Grammy.



The Recording Academy juga berencana menghadirkan penyanyi country Carrie Underwood dan Keith Urban.



Pemenang Grammy ditentukan berdasarkan jajak pendapat profesional musik, bukan berdasar grafik penjualan lagu atau album.



Komedian Inggris James Corden, yang telah mengumpulkan basis penggemar lewat acara Stasiun TV CBS "Carpool Karaoke" akan menjadi pemandu acara utama Grammy tahun ini.



Corden menggantikan rapper LL Cool J yang telah membawakan acara itu selama lima tahun berturut-turut, demikian menurut warta kantor berita AFP.



ANTARA