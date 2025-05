TEMPO.CO, Jakarta - Grup Pop Rock Denmark, Michael Learns To Rock, akan kembali menggelar konser di Indonesia pada 2016.



Marygops Studios dalam siaran pers pada Jumat, 4 Desember 2015, mengatakan kali ini, Jascha Richter, Mikkel Lentz, dan Kare Wanscher akan menyambangi Jakarta, Surabaya, dan Solo pada 11-15 Februari 2016.



“Animo pencinta musik Indonesia atas MLTR masih sangat bagus, konser mereka tahun lalu di Indonesia selalu dipadati oleh penonton, dan sebagian besar mereka minta untuk memperpanjang konser ke kota-kota lain di Indonesia,” jelas Shaane Harjani selaku Managing Director Marygops Studios.



“Oleh karena itu, untuk tur kali ini, selain Jakarta, kami menggelar konser MLTR–Indonesia Valentine Tour 2016 ke kota-kota lain yang belum pernah dikunjungi oleh MLTR, seperti Surabaya dan Solo,” ujar Shaane.



Band pelantun single-single populer seperti The Actor, Sleeping Child, That’s Why (You Go Away), Paint My Love, atau 25 Minutes dan Breaking My Heart baru saja merilis single terbaru mereka yang berjudul I’ll wait for you pada November silam.



MLTR akan tampil di Alila Hotel Ballroom, Solo, pada 11 Februari 2016, The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta, 13 Februari, dan Grand City Convention Hall, Surabaya, 15 Februari.



Tiketnya dijual seharga Rp 500 ribu hingga Rp 2.250.000 mulai 7 Desember 2015 di Rajakarcis.com atau di Marygops.com atau di kantor Marygops Studios, Jalan Lauser Nomor 50 D, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.



ANTARA