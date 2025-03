Mikey Madison Jadi Aktris Terbaik di Oscar 2025

Dalam kategori Aktris Terbaik di Oscar 2025, Mikey Madison mengalahkan Cynthia Erivo (Wicked),

Karla Sofía Gascon (Emilia Perez), Demi Moore (The Substance), dan Fernanda Torres (I'm Still Here). Mikey Madison telah membintangi sembilan film sejak debutnya di Liza, Liza, Skies Are Grey pada 2017. "Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saya hanya ingin terus membuat film,” kata Mikey Madison di belakang panggung Academy Awards ke-97.