Mikrofon Mati Jadi Bukti Lady Gaga Tak Lip Sync di Coachella

TEMPO.CO, Jakarta - Lady Gaga mengalami kendala teknis selama penampilannya di pekan kedua Coachella Valley Music and Arts Festival di Empire Polo Club, Indio, California, Amerika Serikat, Jumat, 18 April 2025. Mikrofon yang digunakan mendadak tidak berfungsi, namun Lady Gaga dapat mengatasinya dengan profesional.



Lady Gaga memulai penampilannya dengan mengenakan kostum menyerupai rok merah besar berbentuk sang, yang kemudian terbuka dan menampilkan sebuah sangkar besar berisi sejumlah penari latar. Mikrofon penyanyi itu mulai mengalami gangguan saat membawakan lagu 'Abracadabra,' yang menjadi lagu kedua dalam penampilannya.



Selama bait pertama lagu, suaranya sempat terputus beberapa kali, namun bagian chorus berjalan lancar. Sayangnya, saat ia mulai turun melalui bagian tengah gaun, mikrofonnya sepenuhnya mati dan hanya musik instrumental yang terdengar.



Ketika Lady Gaga bersiap turun, seorang kru mendekatinya dan memberikan mikrofon genggam sebagai pengganti mikrofon headset-nya yang mengalami gangguan. Namun, mikrofon baru tersebut juga tidak berfungsi dengan baik hingga bait kedua lagu hampir selesai.



Meski demikian, Lady Gaga tetap tampil menyelesaikan lagu tersebut menggunakan mikrofon genggam. Ia lalu mengganti kembali ke mikrofon headset yang lain untuk lagu-lagu selanjutnya. Sepanjang penampilan, ia tetap mempertahankan gerakan koreografi, memegang mikrofon di satu tangan dan tongkat di tangan lainnya, tanpa kehilangan tempo atau energi panggungnya.



Lady Gaga Minta Maaf Masalah Mikrofon yang Mati





Menjelang akhir pertunjukan, Lady Gaga berpindah ke panggung kedua dan mengambil tempat di depan piano. Ia membawakan 'Shallow,' dari film A Star is Born. Ia pun mengakui masalah mikrofon tersebut kepada penonton. Momen tersebut juga membuktikan bahwa Lady Gaga tidak lip sync.



"Terima kasih banyak sudah bernyanyi dan menari sepanjang malam. Maaf mikrofonku rusak sesaat," katanya, dikutip dari Entertainment Weekly. "Setidaknya kalian tahu aku bernyanyi secara langsung. Dan kurasa yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan yang terbaik, kan? Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Aku sangat mencintaimu."



Penampilannya dipenuhi dengan nuansa gothic yang mencolok, Lady Gaga membawakan sejumlah lagu dari album terbarunya yang berjudul Mayhem. Beberapa di antaranya termasuk 'Disease,' 'Killah,' 'Die With a Smile,' 'How Bad Do You Want Me,' dan 'Vanish Into You.' Selain menyanyikan lagu baru, ia juga menyanyikan sejumlah hits klasik yang telah melekat dalam kariernya, seperti 'Poker Face,' 'Born This Way,' 'Paparazzi,' dan 'Alejandro.'



Tahun Kedua Lady Gaga di Coachella





Melansir dari People, penyanyi berusia 39 tahun itu pertama kali tampil dengan durasi hampir dua jam di Coachella pekan pertama pada Jumat, 11 April 2025. Konser utama itu menjadi penampilan perdana Lady Gaga di festival musik tersebut sejak terakhir 2017, menggantikan Beyonce yang saat itu tengah hamil anak kembar.



Coachella pekan kedua diselenggarakan mulai 18 hingga 20 April 2025. Selain Lady Gaga sebagai salah satu penampil utama, jajaran headliner lainnya adalah band legendaris Green Day dan Post Malone, serta Travis Scott. Deretan artis lain yang tampil adalah Missy Elliott, Charli xcx, Megan Thee Stallion, Benson Boone, Lisa dan Jennie BLACKPINK yang masing-masing tampil solo, Ed Sheeran, FKA Twigs, T-Pain, Tyla, Weezer, Zedd , Jimmy Eat World, The Marías dan banyak lagi.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | ENTERTAINMENT WEEKLY | PEOPLE

