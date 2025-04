Mimpi Ashraf Sinclair Main Film Aksi Akhirnya Terwujud

TEMPO.CO, Jakarta - Ashraf Daniel Mohammed Sinclair alias Ashraf Sinclair mengaku senang terlibat dalam film bergenre aksi. Pemain film dari Malaysia ini memang terlibat dalam pembuatan miniseri Do(s)a.



“Aku kepingin banget main di sebuah serial atau film yang bener-benar action. Aku orang yang suka aktivitas, olahraga, juga bela diri,” ujar Ashraf di akarta Selatan, Selasa, 12 September 2017.



Ashraf mengatakan skenario yang ditulis Salman Aristo dalam film itu membuatnya tidak berpikir panjang untuk menerima tawaran tersebut. “Sangat dalam ceritanya, bukan hanya fighting-fighting saja. Tapi, setiap adegan fighting-nya, ada ceritanya. Juga ada story telling.”



Di miniseri ini, Ashraf memerankan karakter bernama Fuad, kakak tertua dari tiga bersaudara. “Dia mempunyai banyak cerita yang sedikit berbeda dari yang lain,” ujar Ashraf. Karakter Fuad dan keluarganya itu akan terungkap sedikit demi sedikit dalam miniseri tersebut.



“Ini produksi yang sangat menarik. Saat ditawari main di sini, it's like a dream come true,” ujar Ashraf Sinclair.



AMMY HETHARIA