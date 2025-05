Misteri Kimi No Nawa Raih Penghargaan di Los Angeles

TEMPO.CO, Jakarta - The Los Angeles Film Critics Association (LAFCA) menganugerahi penghargaan Animasi Terbaik tahun ini pada “Kimi No Nawa” (Your Name) yang dibuat sutradara Jepang Makoto Shinkai.

Penghargaan untuk film yang melejit di Jepang dan beberapa negara lain diberikan hanya dua tahun setelah “The Tale of the Princess Kaguya” buatan sutradara Isao Takahata membawa pulang penghargaan yang sama.

Penghargaan LAFCA dipercaya akan mempengaruhi Academy Awards. “Spirited Away” karya Hayao Miyazaki yang meraih kemenangan di LAFCA pada 2002 juga menang di Oscar dalam kategori Film Animasi pada tahun berikutnya.

“Kimi No Nawa” berkisah tentang Mitsuha Miyamizu (diisi suaranya oleh Mone Kamishiraishi), siswi SMA di Itomori, sebuah desa terpencil di Jepang dan Taki Tachibana (pengisi suara: Ryunosuke Kamiki), murid SMA di kota Tokyo.

Mitsuha bosan tinggal di desa, dia berharap bisa hidup sebagai laki-laki di Tokyo yang sibuk, kebalikan dari kehidupannya di pedesaan. Sementara itu, Taki yang menjalani rutinitas sibuk sebagai pelajar dan pekerja paruh waktu berharap menekuni arsitektur di masa depan.

Di Jepang, ramai diberitakan akan ada komet jatuh ke bumi dalam beberapa pekan. Fenomena semesta ini rupanya mengubah drastis kehidupan Mitsuha dan Taki.

Pada satu waktu, Mitsuha bangun dengan tubuh yang bukan miliknya. Keinginannya menjadi laki-laki yang hidup di Tokyo pun terwujud, tapi dia sebenarnya berada di dalam tubuh Taki.

Misteri ini terjadi secara acak, keduanya merasa seperti berada dalam mimpi karena saling mengenal tapi tidak pernah berjumpa. Mitsuha berusaha mencari Taki, begitu pula sebaliknya untuk menemukan jawaban dari fenomena ini.

“Your Name” juga masuk dalam consideration list for the Oscar nomination for Best Animeated Feature pada Academy Awards 2017, demikian Kyodo.



ANTARA