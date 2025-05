MLTR Hangatkan Malam Valentine Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta -Grup pop rock asal Denmark, Michael Learns to Rock kembali menggelar konser di Indonesia. Bertepatan dengan malam Valentine, 13 Februari 2016, MLTR tampil menghibur fansnya di The Kasablanka, Jakarta Selatan.



Kedatangan MLTR kali ini bukan pertama kalinya. Namun, animo penonton Indonesia tak surut. “Animo pencinta musik Indonesia atas MLTR masih sangat bagus, konser mereka tahun lalu di Indonesia selalu dipadati oleh penonton, dan sebagian besar mereka minta untuk memperpanjang konser ke kota-kota lain di Indonesia,” kata Managing Director Marygops Studios, Shaane Harjani melalui siaran pers, Sabtu, 13 Februari 2016.



MLTR merupakan grup asal Denmark yang beranggotakan Jascha Richter, Mikkel Lentz dan Kare Wanscher. Mereka telah mencetak lebih dari 30 lagu hits yang tergabung dalam 10 album. Sebut saja, Paint My Love, 25 Minutes, The Actor, Sleeping Child, dan Breaking My Heart.



Selain ke Jakarta, MLTR juga menyambangi Solo pada 11 Februari lalu dan Surabaya pada 15 Februari mendatang. Kota-kota ini sengaja dipilih karena belum pernah dikunjungi MLTR.



Band ini juga baru saja merilis single terbaru pada November lalu. Lagu tersebut berjudul I’ll Wait for You yang kini memuncaki tangga lagu radio-radio di Indonesia.



MOYANG KASIH