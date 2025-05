MLTR Tutup Tur Valentine 2016 di Surabaya

TEMPO.CO, Surabaya - Grup band pop rock asal Denmark Michael Learns to Rock (MLTR) menutup rangkaian tur konser bertajuk Indonesia Valentines Tour 2016 di Grand City Convention Hall, Surabaya, Senin malam, 15 Februari 2016.



MLTR yang terdiri dari Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar), dan Kare Wanscher (drum) membuka konser dengan lagu Someday. Penonton yang sebagian besar datang berpasangan, langsung menyambut dengan teriakan histeris.



Formasi grup band yang terbentuk pada 1988 itu masih seperti aslinya--tanpa Soren Madsen, si pemain bass yang keluar pada 2000 karena bersolo karir. Kualitas vokal Jascha Richter tetap prima meski sudah berusia 50-an.



Sayangnya, Richter tak banyak melontarkan kata-kata saat berinteraksi dengan penonton. "Akhirnya kami kembali lagi di Surabaya. Apakah malam Valentine kalian menyenangkan, kemarin?" tanya dia di sela tembang kedua, Sleeping Child.



Richter dan kawan-kawannya baru berjalan mendekati penonton ketika membawakan tembang kedelapan, Naked Like the Moon. Suasana pun semakin cair saat mereka menyempatkan diri berfoto selfie dengan para penonton.



Konser MLTR digelar oleh Marygops Studios. Managing Partner Marygops Studios, Donny Heru mengatakan, animo pencinta musik Indonesia terhadap MLTR masih bagus. "Terbukti dua konser kemarin di Solo dan Jakarta mendapat sambutan yang hangat," katanya. MLTR tampil di Alila Hotel Ballroom, Solo pada 11 Februari 2016 dan The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka, Jakarta pada 13 Februari 2016.



Konser MLTR di beberapa kota di Indonesia juga dilatarbelakangi oleh penjualan album terbaru mereka berjudul 25-The complete singles yang meraih Multiples Platinum. Ditambah lagi, MLTR kembali merilis lagu baru berjudul I’ll Wait for You yang juga populer di tangga lagu radio Indonesia pada November 2015 lalu.



Konser ditutup setelah penonton meminta MLTR kembali ke atas pentas dan kembali membawakan beberapa lagu. "We want more, we want more," seru para penggemar. Tiga lagu hits pun lantas dibawakan grup ini sebagai penutup, yaitu Paint My Love, Breaking My Heart, dan That's Why You Go Away.



Salah satu penonton, Nattalia Soetjipto, 35 tahun, mengaku puas dengan penampilan MLTR malam ini. Ia jauh-jauh datang dari Kota Kediri bersama suami dan putranya yang masih 6 tahun. "Saya ngefans MLTR sudah sejak SMP," kata Natalia yang memfavoritkan lagu That's Why You Go Away.



Begitu pula dengan Kepala Bank Indonesia Kantor Wilayah IV Jawa Timur Benny Siswanto, yang datang bersama istri. "Bagus (konsernya). Kalau saya suka semua lagunya," katanya.



ARTIKA RACHMI FARMITA