Mnet Asian Music Awards 2015, Ini Artis K-Pop yang Berjaya

TEMPO.CO, Jakarta - Satu ajang penghargaan insan musik Asia, Mnet Asian Music Awards atau MAMA 2015, baru saja digelar pada Rabu, 2 Desember 2015. Bertempat di AsiaWorld-Expo, Hong Kong, acara ini sukses digelar dan dihadiri oleh banyak artis dan musisi dari berbagai negara.



MAMA pertama kali digelar pada tahun 1999. Terhitung sudah enam kali ajang ini digelar di luar Korea Selatan, dan sudah untuk yang kedua kalinya digelar di Hong Kong.



Acara MAMA 2015 berlangsung selama 4 jam 30 menit yang penuh dengan penampilan apik dari para musisi K-Pop, seperti Taeyeon, GOT7, BTS, Park Jin Young, iKON, f(x), Show Me the Rapstar (“Show Me the Money” x “Unpretty Rapstar“), Jessi, HyunA, San E, MONSTA X, SEVENTEEN, CL & 2NE1, EXO, SHINee, BIGBANG, dan PSY. Acara ini juga turut diramaikan oleh Pet Shop Boys, duo electronik pop asal Inggris.

Berikut daftar pemenang penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2015:



Best Producer: J.Y. Park



New Generation Asian Artist: MONSTA X



Best Asian Style: EXO



Global Fans' Choice (Female): f(x)



Global Fans' Choice (Male): EXO



iQIYI Worldwide Favorite Artist: Big Bang



World Performer: BTS



Hotels Combined Best Music Video: Big Bang; "Bae Bae"



Best Collaboration & Unit: Zion.T & Crush; "Just"



Best Rap Performance: San E; "Me You"



Best Band Performance: CNBLUE; "Cinderella"



Best Vocal Performance (Female): Ailee; "Mind Your Own Business"



Best Vocal Performance (Male): Zion.T; "Eat"



Best Dance Performance (Female Group): Red Velvet; "Ice Cream Cake"



Best Dance Performance (Male Group): SHINee; "View"



Best Dance Performance (Solo): HyunA; "Roll Deep"



Best Female Artist: Taeyeon



Best Male Artist: J.Y. Park



Best Female Group: Girls' Generation



Best Male Group: EXO



Best New Female Artist: TWICE



Best New Male Artist: iKON



UnionPay Artist Of The Year: Big Bang



UnionPay Album Of The Year: EXO; EXODUS



UnionPay Song Of The Year: Big Bang; "Bang Bang Bang"



Best Asian Artist Mandarin: Jolin Tsai



Best Asian Artist Indonesia: RAN



Best Asian Artist Singapore: Stefanie Sun Yanzi



Best Asian Artist Vietnam: Dong Nhi



Best Asian Artist Thailand: POTATO



Best Asian Artist Japan: AKB48





ALLKPOP | KOREABOO | KPOPSTARZ | SOOMPI | Luciana