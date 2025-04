TEMPO.CO, Jakarta -Film bertema otomotif, Baby Driver, mulai ditayangkan di bioskop Indonesia, Selasa, 29 Agustus 2017. Film produksi TriStar Pictures itu berkisah tentang pembalap muda berbakat bernama Baby yang bekerja untuk perampokan bank.



Baby yang diperankan Ansel Elgort, adalah seorang pemuda dengan kemampuan luar biasa. Baby mampu mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi sekaligus mudah mengingat berbagai macam hal. Kemampuan hebat muncul di tengah keterbatasan Baby.



Sebenarnya Baby memiliki gangguan pendengaran sehingga ia harus terus mendengarkan musik. Kemampuan Baby menarik perhatian pria misterius bernama Doc (Kevin Spacey). Doc meminta Baby menjadi pengemudi mobil dalam setiap misi pencurian anak buahnya.



Beragam aksi menegangkan di pertontonkan Baby dengan menggunakan mobilnya itu. Mulai dari sliding hingga berputar 180 derajat. Belakangan diketahui mobil "Baby Driver" - sebuah Subaru Impreza WRX 2006 - dijual di eBay dengan harga melebihi WRX STI merek baru.



Selain modifikasi agar terlihat seperti versi Sti, roda kemudi ini menjadi mobil penggerak roda belakang. Mobil tersebut mendapat turbocharger yang lebih besar dari WRX STI. Perbedaan belakang yang di-upgrade harus mengatur kekuatan dari dorongan ekstra yang dimasukkan ke mesin boxer. Dari lima mobil yang kabarnya dibangun oleh All Pro Subaru untuk film tersebut, hanya tiga yang masih diluar.



Mobil tersebut dijual dengan hargaUS$ 69.100. Harga tersebut dianggap keterlaluan. Namun, karena memiliki peran unggulan dalam Baby driver, film yang pernah menduduki tiga posisi teratas box office sejak 30 Juni hingga 2 Juli, dan muncul video musik Chase Me oleh Danger Mouse yang menampilkan Run the Jewels, harga tersebut dinilai cukup masuk akal.



