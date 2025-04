Momen Manis Vin Diesel untuk Paul Walker di Fast and Furious 8

TEMPO.CO, Jakarta - Di film Fast and Furious 8, karakter Dominic Toretto yang diperankan oleh Vin Diesel berhasil menampilkan adegan menyentuh mengenang empat tahun kepergian Brian O'Conner, karakter yang selama ini diperankan mendiang Paul Walker.



Dominic Toretto juga menggunakan nama Brian O'Conner sebagai nama bayinya pada seri teranyar Fast and Furious berjudul The Fate and the Furious ini. Diceritakan, Dom mengetahui bahwa mantan pasangannya, Elena (diperankan oleh Elsa Pataky) melahirkan seorang putra, yang kemudian diberi nama Brian.



Paul Walker, 40 tahun, meninggal dalam kecelakaan tunggal di California, Amerika Serikat, pada 2013 lalu.



Dalam adegan yang terlihat emosional, Dominic Toretto mengumumkan nama anaknya saat berkumpul dengan seluruh tim.



"Saya ingin mengumumkan hal paling penting yang baru saja terjadi, dan saya tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kalian mungkin sering mendengar saya berkata untuk tidak mengkhianati keluarga sendiri dan saya berterima kasih kepada kalian semua untuk hal itu. Ingin bertemu dengan keluarga baru kalian? Ini dia, Brian." ujar Dom, panggilan akrab Dominic Toretto.



Film yang sangat memacu adrenalin tersebut tayang di bioskop secara serentak di Amerika Serikat pada Rabu, 12 April 2017 lalu dan menjadi seri pertama dari Fast and Furious tanpa kehadiran Paul Walker. Masing-masing pemain yang terlibat di film ini mengenang Paul Walker selama mempromosikan seri teranyar Fast and Furious setelah empat tahun kepergiannya.



Cheryl, ibunda Paul Walker serta anak semata wayangnya, Meadow terlihat menghadiri pemutaran perdana di Los Angeles hari Sabtu pekan lalu. Keduanya juga turut menyaksikan bagaimana Vin Diesel memuji Pablo, panggilan akrab Paul Walker.



"Fast and Furious tidak akan sampai sejauh ini tanpa keikutsertaan Pablo sejak tahun 2005 lalu." ujar Cheryl.



"Tidak ada kesempatan kedua saat membuat film ini, tidak sedetik pun - kalian dapat menanyakan langsung pada sang sutradara, Gary - tidak ada satu hari pun yang kami lewatkan tanpa memikirkan Pablo, bagaimana cara kami merepresentasikannya di dalam film dan membuatnya bangga terhadap kerja keras kami."



"Pablo, malam ini, kamu patut merasa bangga."



