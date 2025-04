MOMOLAND Bersatu Kembali dengan Manajemen Baru, Profil Anggotanya?

MOMOLAND pertama kali terbentuk melalui program survival Mnet Finding MOMOLAND pada tahun 2016. Mereka debut pada 10 November 2016 dengan mini album Welcome to MOMOLAND, yang menampilkan lagu utama JJan! Koong! Kwang! Awalnya, grup ini terdiri dari tujuh anggota, Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Yeonwoo, Ahin, dan Nancy.

Nancy Nancy adalah anggota paling terkenal. Ia adalah model, penyanyi, aktris, dan pembawa acara asal Korea-Amerika Selatan. Nama aslinya adalah Nancy Jewel Mcdonie, lahir pada 13 April 2000 di Daegu, Korea Selatan. Ia menghabiskan enam tahun masa kecilnya di Ohio, AS, sebelum pindah ke Korea Selatan bersama orang tuanya.

Lee Ah In (Ahin) Lee Ah In, yang lahir di Ulsan pada 27 September 1999, adalah penyanyi utama di grup ini. Ia bergabung dengan Momoland sejak 2016 dan telah mencapai banyak prestasi dalam dunia K-Pop.

Lee Hye Bin Lee Hye Bin adalah anggota tertua Momoland, lahir di Seoul pada 12 Januari 1996. Ia pernah belajar di Seoul School of Performing Arts dan sempat menjadi trainee di B2M Entertainment.

Para penggemar pun menyambut hangat kabar ini. Salah satu anggota, Ahin, bahkan membagikan pesan penuh harapan melalui Instagram dengan caption "See you soon Merries," yang semakin meningkatkan antusiasme penggemar.