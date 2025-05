Morrissey Bakal Kembali Manggung di Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi asal Inggris, Steven Patrick Morrissey atau yang dikenal dengan nama Morrissey, dipastikan akan kembali menggelar konser di Indonesia. Tiket untuk konser tersebut mulai dijual dalam situs penjualan tiket konser.



Morrissey akan menggelar konser keduanya di Jakarta pada 12 Oktober 2016 di Senayan Golf Driving Range, Jakarta. Ini merupakan konser kedua Morrissey di Jakarta, setelah sebelumnya pernah menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, 10 Mei 2012.



Adapun tiket konser Morrissey sudah mulai dijual melalui situs Kiostix.com mulai 3 Agustus 2016. Penjualan tiket besok berupa tiket early bird, untuk kelas reguler, dan hanya bisa dibeli melalui online seharga Rp 650 ribu.



Tiket di luar early bird sudah bisa dibeli pada 5 Agustus. Adapun harga tiket di luar penjualan early bird untuk kelas reguler seharga Rp 800 ribu dan kelas VIP seharga Rp 1,5 juta.



Kehadiran Morrissey kali ini dalam rangka tur internasionalnya di Amerika Serikat, Asia, dan Australia. Sebelum menggelar konser di Indonesia, vokalis band The Smiths ini akan menghibur penggemarnya di Hong Kong pada 6 Oktober 2016.



Morrissey telah merilis album studio kesepuluhnya berjudul World Peace is None of Your Business pada 2014. Album ini keluar selang sekitar lima tahun dari album sebelumnya berjudul Years of Refusal yang dirilis pada 2009.



Morrissey dikenal berkat lagu-lagu hit-nya, seperti Everyday is Like Sunday, Suedehead, Let Me Kiss You, dan The More You Ignore Me, The Closer I Get.



Jika pada konser sebelumnya Morrissey membukanya dengan membawakan lagu dari The Smiths berjudul How Soon is Now, lagu apakah yang dibawakannya untuk membuka konsernya kali ini? Sila saksikan pada 12 Oktober nanti.



DIKO OKTARA